Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в «Челси»

Полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин сломал плюсневую кость на тренировке на этой неделе и вернётся в английский «Челси». Об этом сообщает британский журналист Адам Ньюсон в своём «твиттере».

Фаустино Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.