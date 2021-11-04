Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в «Челси»
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин сломал плюсневую кость на тренировке на этой неделе и вернётся в английский «Челси». Об этом сообщает британский журналист Адам Ньюсон в своём «твиттере».
Фаустино Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.
Новость по темеФаустино Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
22:30
-
22:18
-
22:14
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:29
-
21:23
-
21:14
-
21:11
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:37
-
19:34
-
19:29
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:16
-
17:59
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:17
Партнерский контент