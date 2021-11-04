Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в «Челси»

Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в «Челси»
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин сломал плюсневую кость на тренировке на этой неделе и вернётся в английский «Челси». Об этом сообщает британский журналист Адам Ньюсон в своём «твиттере».

Фаустино Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.

Новость по теме
Фаустино Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021