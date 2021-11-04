Созин: Карпин должен немедленно сесть на карантин

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о необходимости соблюдения коронавирусных мер тренером сборной России Валерием Карпиным. Созин призвал специалиста сесть на карантин.



«Предполагаю, что многие болельщики неприятно удивлены тому легкомыслию, которое продемонстрировал Валерий Карпин в преддверии судьбоносных матчей сборной России. Хочется напомнить, что в стране ужасающие темпы распространения коронавируса. Можно верить или не верить во всякие теории заговора, но есть официальная статистика заболеваемости и смертности, которая тревожит всех здравомыслящих людей. Именно по этой причине на федеральном и региональном уровнях власти ввели нерабочие дни с единственной целью разорвать цепочки распространения вируса.



Неожиданно на фоне этой чумы XXI века устраивается пышный пир, на котором главный тренер сборной танцует и поёт в большой компании гостей. Опустим вопросы о допустимости такой фривольности в преддверии самого серьёзного испытания во всей тренерской карьере Карпина. Не будем также обсуждать нарушение субординации, когда начальник гуляет на дне рождения подчинённого. Но не получится игнорировать вопрос о том, почему Карпин нарушил все санитарные меры за несколько дней до важнейших матчей сборной страны.



Может, он пока не до конца осознаёт разницу между работой в клубе и сборной, которая является национальным, можно сказать, государственным институтом? Что будет, если Карпин, не дай бог, заразится? Какого масштаба катастрофа случится, если он передаст заразу игрокам на сборах? Считаю, что ему необходимо незамедлительно садиться на карантин и пройти несколько этапов тестирования, прежде чем он будет допущен до контактов с футболистами», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Карпин танцует на закрытой вечеринке. По всей видимости, тренер посетил день рождения полузащитника «Ростова» и сборной России Данила Глебова.