«Лестер» и «Спартак» опубликовали стартовые составы на матч Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток — в 23:00 мск.

Команды опубликовали стартовые составы на противостояние:

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Игнатов, Зобнин, Литвинов, Промес, Соболев, Мозес.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Эванс, Сёюнджю, Бертранд, Тилеманс, Сумаре, Гутьеррес, Ихеаначо, Дака.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Спартак».



Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».



После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Легия», в активе которой 6 очков. Второе место занимает «Наполи» (4).