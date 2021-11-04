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«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы
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Сегодня, 4 ноября, прошёл матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором играли «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Противостояние закончилось со счётом 1:1.

Игроки турецкого клуба открыли счёт на 43-й минуте. Футболисты «Галатасарая» провели быструю атаку, в которой Патрик ван Анхольт сделал пас к штрафной, Софьян Фегули принял мяч и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот. На 72-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт в игре. Константин Марадишвили получил пас в штрафной и прострелил вдоль ворот, Фёдор Смолов не дотянулся до мяча, а Камано с метра послал мяч в сетку.

Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».

Лига Европы. Группа E. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Фегули – 43'   1:1 Камано – 72'
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