«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором играли «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Противостояние закончилось со счётом 1:1.



Игроки турецкого клуба открыли счёт на 43-й минуте. Футболисты «Галатасарая» провели быструю атаку, в которой Патрик ван Анхольт сделал пас к штрафной, Софьян Фегули принял мяч и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот. На 72-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт в игре. Константин Марадишвили получил пас в штрафной и прострелил вдоль ворот, Фёдор Смолов не дотянулся до мяча, а Камано с метра послал мяч в сетку.



Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».