Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» на выезде разгромил «Легию»

«Наполи» на выезде разгромил «Легию»
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, прошла игра 4-го тура Лиги Европы между польской «Легией» и итальянским «Наполи». Команды сыграли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Легии (Польша). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу итальянского клуба.

Счёт в матче на 10-й минуте открыли игроки «Легии». Филип Младенович в левой части штрафной обманным движением ушёл в сторону от Замбо Ангисса и прострелил на Махира Эмрели, который отличным ударом в касание поразил правый верхний угол. На 51-й минуте Пётр Зелиньски сравнял счёт в матче после удара с 11-метровой отметки. На 75-й минуте Дрис Мертенс реализовал ещё один пенальти, назначенный в ворота «Легии». Через 3 минуты Ирвин Лосано упрочил преимущество итальянцев. Затем отличился Адам Уна, забив последний гол в этой встрече.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры «Легия» — «Наполи». Соперниками команд по группе С являются «Спартак» и «Лестер». Итальянский клуб идёт на 1-м месте (7 очков), польская команда расположилась на 2-й строчке (6), английский коллектив находится на 3-м месте (4), «Спартак» замыкает четвёрку клубов (3).

Лига Европы. Группа C. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
1 : 4
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Эмрели – 10'   1:1 Зелиньски – 51' (пен)   1:2 Мертенс – 75' (пен)   1:3 Лосано – 78'   1:4 Уна – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021