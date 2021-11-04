«Наполи» на выезде разгромил «Легию»

Сегодня, 4 ноября, прошла игра 4-го тура Лиги Европы между польской «Легией» и итальянским «Наполи». Команды сыграли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Легии (Польша). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу итальянского клуба.



Счёт в матче на 10-й минуте открыли игроки «Легии». Филип Младенович в левой части штрафной обманным движением ушёл в сторону от Замбо Ангисса и прострелил на Махира Эмрели, который отличным ударом в касание поразил правый верхний угол. На 51-й минуте Пётр Зелиньски сравнял счёт в матче после удара с 11-метровой отметки. На 75-й минуте Дрис Мертенс реализовал ещё один пенальти, назначенный в ворота «Легии». Через 3 минуты Ирвин Лосано упрочил преимущество итальянцев. Затем отличился Адам Уна, забив последний гол в этой встрече.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры «Легия» — «Наполи». Соперниками команд по группе С являются «Спартак» и «Лестер». Итальянский клуб идёт на 1-м месте (7 очков), польская команда расположилась на 2-й строчке (6), английский коллектив находится на 3-м месте (4), «Спартак» замыкает четвёрку клубов (3).