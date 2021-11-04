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«Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 15 матчей

«Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 15 матчей
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В Стамбуле (Турция) на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» сегодня, в четверг, 4 ноября, состоялся матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором московский «Локомотив» на гостевом поле сыграл вничью с турецким «Галатасараем» — 1:1.

Таким образом, железнодорожники продлили неудачную серию без побед в еврокубковых матчах до 15 встреч.

Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».

В Российской Премьер-Лиге команда Маркуса Гисдоля занимает 2-е место. Красно-зелёные набрали 24 очка в 13 играх национального первенства.

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