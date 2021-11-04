Голкипер «Галатасарая» Муслера прокомментировал исход игры с «Локомотивом»

Голкипер турецкого «Галатасарая» Фернандо Муслера прокомментировал исход матча с «Локомотивом» в 4-м туре Лиге Европы.

«Мы упустили возможность победить. Нам немного не повезло, мы не выиграли. Соперники добыли ничью, увезли одно очко с собой. Мы боролись за победу до последней секунды. Мы всё ещё лидируем в нашей группе. Когда ты играешь на таком уровне, ты просто обязан реализовывать все свои моменты. В обороне мы сыграли максимально надёжно, но один раз потеряли концентрацию и тут же были наказаны. Ничего не поделаешь, значит, нам надо усердно работать в этом направлении. Соперник реализовал свой момент», — цитирует Муслеру Sporx.

Напомним, сегодняшнее противостояние завершилось со счётом 1:1.