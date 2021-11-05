Форвард «Галатасарая» Дервишоглу: могли побеждать «Локомотив» с комфортным счётом

Форвард «Галатасарая» Халил Дервишоглу прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:1.



«Мы провели хороший матч, хоть он и закончился ничьей. Извлечём из этого урок. Когда мы повели в счёте, нам нужно было действовать осторожно, не пропустить.



Но мы продолжаем лидировать в группе, всё по-прежнему в наших руках. Сегодняшний матч я вижу уроком для нас.



Сегодня было много шансов забить ещё. Надо было забить хотя бы ещё один мяч. Но, опять же, мы извлечём урок. Вся команда хорошо боролась. Мы заслуживали победу, расстроены, что не добились её. Могли побеждать с комфортным счётом. Сейчас чувствуем себя так, будто потерпели поражение», — цитирует Дервишоглу Sporx.

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