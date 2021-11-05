«Лестер» — «Спартак»: хозяева сравняли счёт в игре

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит сегодня, 5 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия).



Хозяева сравняли счёт в игре. На 58-й минуте Даниэль Амарти после навеса с углового переправил мяч в ворота головой с близкого расстояния.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Спартак».



Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис». После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка.