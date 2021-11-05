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Гисдоль высказался о стычке в матче «Локомотива» с «Галатасараем»

Гисдоль высказался о стычке в матче «Локомотива» с «Галатасараем»
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал стычку в концовке матча 4-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1). Уже в компенсированное время произошла крупная стычка. Турецкие футболисты остались недовольны тем, что Дмитрий Баринов не стал сразу возвращать мяч после свистка. С трибун в футболистов начали лететь стаканы и бутылки.

«Считаю, что сегодня было слишком много эмоций. Они захлестнули обе команды. Немного был потерян контроль над эмоциями, они перехлестнули через край. Но самое важное, что в конце игры ребята пожали друг другу руки.

Я всегда за эмоции на футбольном поле, но люблю, когда эмоции контролируются. Это касается и болельщиков. Не буду оригинальным, если скажу, что недопустимо, чтобы бросали посторонние предметы в игроков. Поэтому я скажу не только от своего имени. Это касается любой команды. Но когда вижу атмосферу на стадионе, как болельщики «зажигают» своих футболистов, как подбадривают их, когда гонят вперёд, за такое я всегда «за», — приводит слова Гисдоля пресс-служба «Локомотива».

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