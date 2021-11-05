Гисдоль рассказал о ситуации с Анджорином, получившим перелом

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал ситуацию с полузащитником «Челси» Фаустино Анджорином, который выступает за команду на правах аренды. Ранее стало известно, что у Анджорина на тренировке произошёл перелом, а после этого футболист отправился в расположение «Челси», где и пройдёт лечение.



«Вчера на тренировке Тино получил перелом плюсневой кости. Могу сказать, что, скорее всего, Анджорин выбыл до конца года и вскоре отправится в расположение «Челси». Это нормальная ситуация, потому что игрок у нас в аренде. Ничего такого нет в том, что команда, которая отдала нам его в аренду, будет стараться эффективно вести его дальше и принимать правильное решение: понадобится ему операция или нет. Это нормальная практика», — приводит слова Гисдоля пресс-служба «Локомотива».

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