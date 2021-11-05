«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» встречался с московским «Спартаком». Игра прошла сегодня, 5 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.



Счёт в матче на 51-й минуте открыл игрок «Спартака» Виктор Мозес. Через 7 минут футболист «Лестера» Даниэль Амарти сравнял счёт в игре после удара головой. Затем Александр Селихов отразил пенальти. Джейми Варди пробил с «точки», российский голкипер угадал направление удара.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Спартак».



Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».