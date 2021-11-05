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«Будё-Глимт» сыграл вничью с «Ромой» в матче Лиги конференций

«Будё-Глимт» сыграл вничью с «Ромой» в матче Лиги конференций
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Сегодня, 5 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций встречались итальянская «Рома» и норвежский «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт в матче на 45-й минуте открыл нападающий норвежского клуба Ола Сольбаккен. В качестве ассистента выступил Элиас Хаген. Через 9 минут подопечные Жозе Моуринью сравняли счёт. Стефан Эль-Шаарави занёс мяч в сетку ворот клуба соперника после паса Николо Дзаньолы. На 65-й минуте Эрик Ботхейм вывел вперёд норвежский клуб. На 84-й минуте противостояния Рожер Ибаньес после результативного паса Борхи Майораля сравнял счёт в игре.

Напомним, в первом круге группового этапа Лиги конференций «Будё-Глимт» обыграл «Рому» со счётом 6:1.

Лига конференций. Группа C. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Сольбаккен – 45'   1:1 Эль-Шаарави – 54'   1:2 Ботхейм – 65'   2:2 Ибаньес – 84'
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