«Будё-Глимт» сыграл вничью с «Ромой» в матче Лиги конференций
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Сегодня, 5 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций встречались итальянская «Рома» и норвежский «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.
Счёт в матче на 45-й минуте открыл нападающий норвежского клуба Ола Сольбаккен. В качестве ассистента выступил Элиас Хаген. Через 9 минут подопечные Жозе Моуринью сравняли счёт. Стефан Эль-Шаарави занёс мяч в сетку ворот клуба соперника после паса Николо Дзаньолы. На 65-й минуте Эрик Ботхейм вывел вперёд норвежский клуб. На 84-й минуте противостояния Рожер Ибаньес после результативного паса Борхи Майораля сравнял счёт в игре.
Напомним, в первом круге группового этапа Лиги конференций «Будё-Глимт» обыграл «Рому» со счётом 6:1.
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