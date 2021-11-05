Гол Пайета спас «Марсель» от поражения в матче с «Лацио»

В Марселе на стадионе «Велодром» состоялся матч 4-го тура Лиги Европы. «Марсель» принимал «Лацио».



Встреча команд закончилась со счётом 2:2. На 33-й минуте счёт открыл Аркадиуш Милик, который вывел хозяев вперёд. Уже в компенсированное время первого тайма Фелипе Андерсон восстановил равновесие в счёте. А в начале второго тайма Чиро Иммобиле забил второй мяч гостей. Но удержать победный счёт подопечным Маурицио Сарри не удалось. На 82-й минуте точный удар нанёс Димитри Пайет, который спас свою команду от поражения.



«Лацио» занимает 2-е место в турнирной таблице группы E, набрав пять очков. «Марсель» находится на 3-м месте, набрав четыре очка. Лидирует в группе «Галатасарай» (8), а замыкает таблицу «Локомотив» (2).