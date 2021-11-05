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Гол Пайета спас «Марсель» от поражения в матче с «Лацио»

Гол Пайета спас «Марсель» от поражения в матче с «Лацио»
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В Марселе на стадионе «Велодром» состоялся матч 4-го тура Лиги Европы. «Марсель» принимал «Лацио».

Встреча команд закончилась со счётом 2:2. На 33-й минуте счёт открыл Аркадиуш Милик, который вывел хозяев вперёд. Уже в компенсированное время первого тайма Фелипе Андерсон восстановил равновесие в счёте. А в начале второго тайма Чиро Иммобиле забил второй мяч гостей. Но удержать победный счёт подопечным Маурицио Сарри не удалось. На 82-й минуте точный удар нанёс Димитри Пайет, который спас свою команду от поражения.

«Лацио» занимает 2-е место в турнирной таблице группы E, набрав пять очков. «Марсель» находится на 3-м месте, набрав четыре очка. Лидирует в группе «Галатасарай» (8), а замыкает таблицу «Локомотив» (2).

Лига Европы. Группа E. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 2
Лацио
Рим, Италия
1:0 Милик – 33' (пен)   1:1 Андерсон – 45+5'   1:2 Иммобиле – 49'   2:2 Пайет – 82'
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