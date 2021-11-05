Болельщик «Локомотива» рассказал подробности потасовки с фанатами «Галатасарая»

Представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о нападении фанатов «Галатасарая» во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

«Болельщики «Галатасарая» подумали, что это нормально: устраивать цирк с обезьяньими криками, бросанием монет, стаканов и бутылок. В принципе, во втором тайме уже начали этим забрасывать. Нас сидело на трибуне около десяти человек, расположились на первом ряду. Когда наша команда забила гол, мы начали скандировать, вскочили, а стадион замолчал на минуту. За это время тоже много чего прилетело.

Не знаю почему, но организаторы сделали зону интервью прям напротив этой трибуны. После матча туда позвали Едвая и Жемалетдинова. Трибуна всю игру пыталась провоцировать. Тин подошёл немного улыбаясь, и когда в него начали лететь предметы, он не поддался на провокации, улыбнулся и ушёл. Вроде, в него даже попала бутылка. Рифат ушёл вместе в ним.

Удивительно, что там реально было мужичьё, взрослые люди. Парочка из таких людей попытались прорваться к нам, мы расположились в ожидании, но так никто к нам и не прорвался. Подбежали пару людей из полиции, влезли и ничего не произошло. Да и в принципе, ничего такого-то не произошло.

Во время матча полиция не реагировала, они просто стояли вокруг. Там всё спокойно было в этом плане, мы после гола даже залезли на ограждения. Можно было даже на поле выбежать, в Турции на всё неторопливо реагируют.

Полиция сдерживала другой сектор, который забит хозяевами. Они тоже реагировали на наши действия. Повторюсь, когда начались попытки, полиция подбежала.

С нами на секторе была и жена Дмитрия Лоськова, только сидела чуть-чуть повыше», — сказал Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что фанаты турецкого клуба набросились на болельщиков «железнодорожников», которым не удалось попасть на гостевой сектор. Несмотря на численное превосходство турецких фанатов, российским болельщикам удалось отбиться. Также сообщается, что оперативно в конфликт вмешались стюарды и полиция.