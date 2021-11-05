Селихов — о пенальти: тренер всё разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». Матч закончился со счётом 1:1, а на 75-й минуте Селихов отразил пенальти. Реализовать 11-метровый удар не сумел Джейми Варди.



«Мы с тренером вратарей готовились к пенальти. Просматривали и готовились. У них бьют три человека, и тренер всё разжевал. Мне оставалось только прыгнуть в нужный угол.



Мы просто готовились, как к очередной игре. Знали, что будет сложная игра. Вчера узнал, что буду в основе. Тренер мне отдельно ничего не говорил. Я доволен игрой своей команды, потому что сегодня все бились, старались, отдали все силы», — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».