Селихов ответил на вопрос, понимают ли игроки «Спартака» требования Витории

Голкипер «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос о работе под руководством главного тренера клуба Руя Витории.

«Конечно, мы понимаем, что просит от нас тренер. Мы уже месяцев шесть или больше работаем. Поэтому, выходя на поле, мы знаем, что нужно делать. Но, как показывают матчи, не всегда получается то, что мы хотим. После матча всей командой разговаривали с Виторией. Он нас поблагодарил за эту игру. Думаю, будет ещё разбор матча, и там уже конкретно об игре поговорим», — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).