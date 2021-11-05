Камано высказался о результате матча «Галатасарай» — «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано подвёл итог матча 4-го тура Лиги Европы с «Галатасараем». Встреча завершилась со счётом 1:1, а Камано стал автором гола московского клуба.



«Мы очень серьёзно готовились к этой игре. Я вышел играть на фланге. Мне удалось забить гол, и матч завершился вничью. Мы постараемся сохранить боевой дух и перенести его на следующие игры», — сказал Камано в эфире «Матч ТВ».



Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».

Новость по теме «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы