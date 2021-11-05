Группа C: «Спартак» остался на последнем месте, но ещё может выйти в плей-офф Лиги Европы

Завершились все матчи четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» в четвёртом туре сыграл вничью с «Лестером» со счётом 1:1. Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом, у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места.

«Лестер», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков. На втором месте расположилась «Легия», набрав 6 очков после четырёх игр.

В следующем туре «Спартак» встретится «Наполи». Матч состоится 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало – 18:30 мск.

В другом матче игрового дня «Лестер» на своём поле встретится с «Легией».