Группа C: «Спартак» остался на последнем месте, но ещё может выйти в плей-офф Лиги Европы
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Завершились все матчи четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак» в четвёртом туре сыграл вничью с «Лестером» со счётом 1:1. Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом, у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места.
«Лестер», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков. На втором месте расположилась «Легия», набрав 6 очков после четырёх игр.
В следующем туре «Спартак» встретится «Наполи». Матч состоится 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало – 18:30 мск.
В другом матче игрового дня «Лестер» на своём поле встретится с «Легией».
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