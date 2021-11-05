«Лестер» — «Спартак»: видеообзор матча Лиги Европы

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Лестером». Встреча состоялась в Лестере и завершилась со счётом 1:1.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба.
Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. «Лестер», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков. На втором месте расположилась «Легия», набрав 6 очков после четырёх игр.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
В следующем туре «Спартак» встретится «Наполи». Матч состоится 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало – 18:30 мск.
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