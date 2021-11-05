«Спонсор сегодняшнего вечера». «Спартак» пошутил о матче с «Лестером»

В «твиттере» «Спартака» пошутили о матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи». Напомним, на 75-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота красно-белых. К мячу подошёл Джейми Варди, но Александр Селихов отразил удар.

«Спонсор сегодняшнего вечера», — написано в «твиттере» «Спартака» и к посту прикреплено фото таблеток Валидол.

Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».

После четырех туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, записав на свой счёт 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).