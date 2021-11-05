Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

На данный момент у России 32,082 очка. Шотландия находится на девятом месте, набрав 32,700 очко.

Напомним, от России в Лиге Европы выступают «Спартак» и «Локомотив». В четвёртом туре группового этапа красно-белые сыграли вничью с «Лестером» со счётом 1:1. «Локомотив», в свою очередь, разошёлся миром с «Галатасараем» (1:1)

Шотландский «Рейнджерс» в Лиге Европы сыграл вничью с «Брондю», а «Селтику» удалось обыграть «Ференцварош».

В Лиге чемпионов от России выступает «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в четвёртом туре группового этапа туринскому «Ювентусу» со счётом 2:4.