Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Поделиться
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.
На данный момент у России 32,082 очка. Шотландия находится на девятом месте, набрав 32,700 очко.
Напомним, от России в Лиге Европы выступают «Спартак» и «Локомотив». В четвёртом туре группового этапа красно-белые сыграли вничью с «Лестером» со счётом 1:1. «Локомотив», в свою очередь, разошёлся миром с «Галатасараем» (1:1)
Шотландский «Рейнджерс» в Лиге Европы сыграл вничью с «Брондю», а «Селтику» удалось обыграть «Ференцварош».
В Лиге чемпионов от России выступает «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в четвёртом туре группового этапа туринскому «Ювентусу» со счётом 2:4.
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
04:04
-
03:44
-
03:10
-
03:00
-
02:42
-
02:31
-
02:18
-
02:06
-
01:55
-
01:49
-
01:47
-
01:39
-
01:38
-
01:34
-
01:28
-
01:28
-
01:24
-
01:13
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:45
-
00:33
-
00:31
-
00:16
-
00:15
-
00:08
-
00:07
-
00:01
- 4 ноября 2021
-
23:50
-
23:37
-
23:23
-
23:18
Партнерский контент