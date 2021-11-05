«Локомотив» — последний, «Галатасарай» — первый. Турнирная таблица группы E в Лиге Европы

Московский «Локомотив» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью со стамбульским «Галатасараем» (1:1). В другом матче группы E французский «Марсель» и итальянский «Лацио» также не смогли определить победителя — 2:2.

Российский клуб набрал 2 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Лидирует «Галатасарай» (8). На втором месте — «Лацио» (5), на третьем — «Марсель» (4).

«Железнодорожники» продлили неудачную серию без побед в еврокубковых матчах до 15 встреч. Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».

В 5-м туре «Локомотив» примет «Лацио», встреча состоится в Москве 25 ноября. Начало — в 20:45 мск. В это же время начнётся игра «Галатасарай» — «Марсель».