Новое достижение Овечкина, Шотландия оторвалась от России в рейтинге УЕФА. Главное к утру

Овечкин теперь среди 30 лучших бомбардиров НХЛ, Шотландия продолжает увеличивать отрыв, «Спартак» наконец-то не проиграл. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Александр Овечкин вошёл в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

2. Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

3. «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в Лиге Европы.

4. Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Корду.

5. «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы.

6. Джордан — самый богатый спортсмен в истории, Роналду и Месси — в первой десятке.

7. ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге, уступив дома «Фенербахче».

8. Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в «Челси».

9. «Лейкерс» без Леброна сенсационно уступили «Оклахоме», «Финикс» обыграл «Хьюстон».