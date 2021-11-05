Новое достижение Овечкина, Шотландия оторвалась от России в рейтинге УЕФА. Главное к утру

Овечкин теперь среди 30 лучших бомбардиров НХЛ, Шотландия продолжает увеличивать отрыв, «Спартак» наконец-то не проиграл. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Александр Овечкин вошёл в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ.
2. Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
3. «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в Лиге Европы.
4. Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Корду.
5. «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы.
6. Джордан — самый богатый спортсмен в истории, Роналду и Месси — в первой десятке.
7. ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге, уступив дома «Фенербахче».
8. Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в «Челси».
9. «Лейкерс» без Леброна сенсационно уступили «Оклахоме», «Финикс» обыграл «Хьюстон».
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