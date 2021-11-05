Дмитрий Рыбчинский прокомментировал результат матча с «Галатасараем» в Лиге Европы

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Галатасараем» (1:1).

«В первом тайме мы контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать. Но соперник поймал нас на контратаке, и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, „Галатасарай“ хорошо оборонялся, но мы нашли в себе силы забить», — приводит слова Рыбчинского официальный сайт УЕФА.

Российский клуб набрал 2 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Лидирует «Галатасарай» (8). На втором месте — «Лацио» (5), на третьем — «Марсель» (4). В 5-м туре «Локомотив» примет «Лацио», встреча состоится в Москве 25 ноября. Начало — в 20:45 мск. В это же время начнётся игра «Галатасарай» — «Марсель».