Бубнов: «Лестер» был значительно ближе к победе. «Спартаку» повезло отстоять ничью

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о результате матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, в котором красно-белые сыграли с «Лестером» (1:1).
«Спартак» вышел на матч с оптимальным для себя сочетанием в обороне. Жиго, Джикия, Кофрие в центре, Айртон и Мозес по флангам — это лучшее, что сегодня есть в игре команды Витории. При этом постепенно набирает кондиции Зобнин, прибавляет Литвинов, так что и опорная зона была в целом в порядке. «Спартак» действительно учёл ошибки московского матча с «Лестером», играл сзади внимательно. В то же время максимальная концентрация на сдерживании соперника сказалась на контригре. Её не было.
«Лестер» был значительно ближе к победе. Селихов отразил пенальти, ещё в начале Сумаре попал в перекладину, а под занавес откровенно не повезло, когда вышедший на замену Дьюсбери-Холл пробил головой из убойной позиции, а Ихеаначо на добивании попал в штангу. Можно сказать, что «Спартаку» повезло отстоять ничью, хотя нужно отдать должное терпению и бойцовским качествам гостей.
Ситуация в группе очень плотная, ещё никто из участников не гарантировал себе выход в плей-офф и не лишился шансов на продолжение борьбы. Если «Спартак» не проиграет «Наполи» и одолеет «Легию», то должен финишировать не ниже третьего места. С турнирной точки зрения возможность побороться есть», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 5 ноября 2021
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