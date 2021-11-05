Бубнов: Гисдоль продолжает гнуть свою линию даже в еврокубках на сложном выезде

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о результате матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1).
«Интересная яркая игра, в которой «Локомотив» произвёл хорошее впечатление и имел убойный шанс в концовке, чтобы вырвать победу. Гисдоль продолжает гнуть свою линию не только в чемпионате России, но и в еврокубках на сложнейшем выезде в Турции, где присутствовало 50 тысяч зрителей. Тем не менее железнодорожники действовали смело, активно прессинговали на протяжении всей встречи, которую заканчивали с ударной группой атаки в лице Смолова, Керка, Камано и Жемалетдинова.
Чтобы реально претендовать на выход из группы, «Локомотиву» нужно было сегодня брать три очка. Но игра команды, повторюсь, произвела благоприятное впечатление. В Марселе будет очень трудно претендовать на победу, но команда Гисдоля еще поборется. Тогда и наступит ясность в плане перспектив», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 5 ноября 2021
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