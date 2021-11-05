Источник: «Аталанта» нашла замену для Миранчука

Нападающий нидерландского ПСВ Чуквунонсо Мадуэке близок к переезду в итальянскую Серию А. В услугах 19-летнего англичанина заинтересована «Аталанта», информирует Soy Calcio.
Согласно сведениям источника, переговоры по трансферу Мадуэке в «Аталанту» продвигаются продуктивно, сделка уже почти согласована.
Клуб из Бергамо рассматривает Мадуэке в качестве замены атакующему хавбеку Алексею Миранчуку. Россиянин должен уйти в аренду в ближайшее время, а его место в команде займёт атакующий игрок ПСВ.
Напомним, Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре прошлого года. Соглашение россиянина с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе итальянской команды полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 13 млн.
- 5 ноября 2021
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