Антонио Конте поделился мнением о первом матче в роли главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча четвёртого тура группового этапа Лиги конференции с «Витессом».



«На мой взгляд, многое нужно улучшить как всей команде, так и каждому отдельному футболисту. Нам нужно немного терпения, предстоит поработать над многими аспектами – над тактикой и физикой. Также игрокам необходимо понять мои требования. Работы я не боюсь, потому что знаю: достичь высоких целей можно только через работу», – цитирует Конте BBC.



5 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций встречались команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Витесс». Клубы играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев. Этот матч стал первым для Конте в роли главного тренера «шпор».