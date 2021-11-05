Антонио Конте поделился мнением о первом матче в роли главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча четвёртого тура группового этапа Лиги конференции с «Витессом».
«На мой взгляд, многое нужно улучшить как всей команде, так и каждому отдельному футболисту. Нам нужно немного терпения, предстоит поработать над многими аспектами – над тактикой и физикой. Также игрокам необходимо понять мои требования. Работы я не боюсь, потому что знаю: достичь высоких целей можно только через работу», – цитирует Конте BBC.
5 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций встречались команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Витесс». Клубы играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев. Этот матч стал первым для Конте в роли главного тренера «шпор».
- 5 ноября 2021
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