«Эти парни были круче даже Ричарда Третьего». Пресс-служба «Спартака» — о футболистах

Пресс-служба «Спартака» обратилась к болельщикам красно-белых, поделившись фотографией с матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы с «Лестером».



«Вчера вечером эти парни были круче даже Ричарда Третьего. Доброе утро, красно-белые!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».



Ричард Третий – король Англии с 1483 года из династии Йорков, последний представитель мужской линии Плантагенетов на английском престоле. Был захоронен в Лестере.



Напомним, вчера, 5 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» встречался с московским «Спартаком». Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.