Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мозес – о матче с «Лестером»: всегда приятно записать свою фамилию в протокол!

Мозес – о матче с «Лестером»: всегда приятно записать свою фамилию в протокол!
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес разместил новую публикацию в социальных сетях, посвятив её ничейному результату красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити» (1:1).

«Тяжелая гостевая ничья сегодня вечером сложном месте. Всегда приятно записать свою фамилию в протокол матча!» — написал Мозес в своём «твиттере», прикрепив фотографии с матча.

Напомним, Виктор Мозес открыл счёт в матче «Лестер» — «Спартак» на 51-й минуте игры. Позднее нигерийский хавбек сфолил в собственной штрафной площади, за что в ворота российской команды был назначен пенальти. Однако форвард «Лестера» Джейми Варди не сумел переиграть Александра Селихова ударом с «точки».

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

Новость по теме
Мозес: у меня хорошая статистика против «Лестера», надо закрепить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021