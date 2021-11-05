Мозес – о матче с «Лестером»: всегда приятно записать свою фамилию в протокол!

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес разместил новую публикацию в социальных сетях, посвятив её ничейному результату красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити» (1:1).
«Тяжелая гостевая ничья сегодня вечером сложном месте. Всегда приятно записать свою фамилию в протокол матча!» — написал Мозес в своём «твиттере», прикрепив фотографии с матча.
Напомним, Виктор Мозес открыл счёт в матче «Лестер» — «Спартак» на 51-й минуте игры. Позднее нигерийский хавбек сфолил в собственной штрафной площади, за что в ворота российской команды был назначен пенальти. Однако форвард «Лестера» Джейми Варди не сумел переиграть Александра Селихова ударом с «точки».
После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).
- 5 ноября 2021
-
12:16
-
11:59
-
11:57
-
11:45
-
11:36
-
11:24
-
11:10
-
11:03
-
10:58
-
10:43
-
10:33
-
10:30
-
10:15
-
10:03
-
09:41
-
09:40
-
09:20
-
09:19
-
09:06
-
08:58
-
08:37
-
08:25
-
06:39
-
04:04
-
03:44
-
03:10
-
03:00
-
02:42
-
02:31
-
02:18
-
02:06
-
01:55
-
01:49
-
01:47
-
01:39