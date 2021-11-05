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Андрей Воронин – о тренерской работе на Украине: не думаю, что получу предложения оттуда

Андрей Воронин – о тренерской работе на Украине: не думаю, что получу предложения оттуда
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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, ныне входящий в тренерский штаб московского «Динамо», высказался по поводу возможной работы у себя на родине.

«Звали ли меня в тренерский штаб сборной Украины? Нет. Во-первых, я даже не знаю того тренера, который сейчас возглавил команду. И соответственно, скажу так: я не думаю, что в ближайшее время я получу предложение из Украины.

Если бы всё-таки предложили? Я бы с удовольствием рассмотрел бы предложение. Украина — это страна, где я вырос и которую я люблю, и буду любить всегда. Если бы такой вариант был – я бы с удовольствием его принял. Но идти лишь бы куда не хочу. Так что об это нет смысла сейчас говорить», — сказал Воронин в интервью YouТube-каналу «Ответь по-братски».

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