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Гришин: у Дзюбы самый острый язык в российском футболе

Гришин: у Дзюбы самый острый язык в российском футболе
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил поведение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в коммуникации с футбольной общественностью.

«Самый острый язык в российском футболе? Дзюба, конечно. Он иногда не думает, что говорит. Но говорит иногда смешно. Мне нравится его слушать. Иногда перегибает. Кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия. И не футбольная тоже. И если он будет говорить банальные вещи: «Все хорошо! Ничего не случилось!», когда люди видят, что что-то случилось, тогда им будет неинтересно. Они же хотят знать примерно, какая ситуация сложилась. Надо говорить. А почему надо бояться говорить о какой-то проблеме?» — сказал Гришин в видео на YouTube-канале oSporte TV.

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