Гришин: на Западе к своим спортсменам относятся намного лучше, никто из них не живёт бедно

Бывший футболист ЦСКА и ряда других российских клубов Александр Гришин высказался по поводу сложностей в жизни отечественных спортсменов после завершения профессиональной карьеры.

«Обидно становится то, что на Западе к своим спортсменам относятся намного лучше. На уровне черты бедности никто не живет. Если они играли, они везде устроены. По крайней мере, о них заботятся люди. Я на Филях родился. У меня знакомые регбисты, чемпионы всего-всего, заслуженные мастера спорта по хоккею на траве. Они выигрывали все. Они должны быть как икона. Знаете, кем они работают? Кто-то каток заливает, кто-то раздевалки подметает, кто-то на шлагбауме сидит. Такого не может быть. Я не могу представить, чтобы в Германии, Испании к своим легендам так относились» — сказал Гришин в видео на YouTube-канале «oSporte TV».