Вратарь «Балтики»: слышал об интересе со стороны «Спартака», но конкретики пока нет

Вратарь «Балтики» и молодёжной сборной России Максим Бориско прокомментировал слухи об интересе со стороны московского «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что голкипер попал в сферу интересов красно-белых.
«Я слышал, что есть интерес со стороны «Спартака». Но в этом случае конкретики пока нет. Мои мысли сейчас только о «Балтике», – цитирует Бориско Metaratings.
Бориско является воспитанником краснодарского футбола, выступал за молодёжные команды «Краснодара» и «Кубани». Также в карьере вратаря были «Екатеринодар» и «Урожай». Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. За клуб из Калининграда он провёл 34 матча и в 19 из них оставил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер провёл три матча за молодёжную сборную России, в которых он не пропустил ни одного гола.
- 5 ноября 2021
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