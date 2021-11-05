Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова». Карпин – о лидере Хорватии

«Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова». Карпин – о лидере Хорватии
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.

«В составе Хорватии Модрич, игроки ведущих европейских клубов. Это решаемая проблема. Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Новость по теме
Созин: Карпин должен немедленно сесть на карантин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021