«Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова». Карпин – о лидере Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.
«В составе Хорватии Модрич, игроки ведущих европейских клубов. Это решаемая проблема. Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 5 ноября 2021
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