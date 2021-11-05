«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

«Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом.
«Администрация «Аль-Садд» согласилась отпустить Хави в «Барселону» после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории «Аль-Садда», и мы желаем ему успехов», — написала пресс-служба «Аль-Садда» в «Твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что у Хави есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которой его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов. По данным СМИ, вчера состоялись финальные переговоры между «Аль-Саддом» и «Барселоной».
- 5 ноября 2021
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