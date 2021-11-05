Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета прокомментировал назначение Конте в «Тоттенхэм»

Артета прокомментировал назначение Конте в «Тоттенхэм»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Это невероятно хорошо для нашей лиги. Это повышает уровень чемпионата, потому что у Конте есть новые идеи. Теперь АПЛ будет ещё сложнее. Но мы также должны помнить, что у нас есть ещё ряд хороших примеров Нил Уорнок, Дэвид Мойес. Нельзя забывать об этом. Они – часть истории АПЛ, они очень многое сделали для британского футбола.

Теперь любой команде будет сложнее попасть в четвёрку лидеров АПЛ. Впереди очень много матчей», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, «Тоттенхэм» и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления. Ранее итальянский специалист успел поработать в АПЛ с «Челси».

Новость по теме
Конте подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021