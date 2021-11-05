Артета прокомментировал назначение Конте в «Тоттенхэм»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Это невероятно хорошо для нашей лиги. Это повышает уровень чемпионата, потому что у Конте есть новые идеи. Теперь АПЛ будет ещё сложнее. Но мы также должны помнить, что у нас есть ещё ряд хороших примеров Нил Уорнок, Дэвид Мойес. Нельзя забывать об этом. Они – часть истории АПЛ, они очень многое сделали для британского футбола.

Теперь любой команде будет сложнее попасть в четвёрку лидеров АПЛ. Впереди очень много матчей», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, «Тоттенхэм» и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления. Ранее итальянский специалист успел поработать в АПЛ с «Челси».