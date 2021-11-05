Артета прокомментировал назначение Конте в «Тоттенхэм»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».
«Это невероятно хорошо для нашей лиги. Это повышает уровень чемпионата, потому что у Конте есть новые идеи. Теперь АПЛ будет ещё сложнее. Но мы также должны помнить, что у нас есть ещё ряд хороших примеров Нил Уорнок, Дэвид Мойес. Нельзя забывать об этом. Они – часть истории АПЛ, они очень многое сделали для британского футбола.
Теперь любой команде будет сложнее попасть в четвёрку лидеров АПЛ. Впереди очень много матчей», — приводит слова Артеты BBC.
Напомним, «Тоттенхэм» и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления. Ранее итальянский специалист успел поработать в АПЛ с «Челси».
Новость по темеКонте подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года
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