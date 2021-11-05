Висенте дель Боске: Хави идеален, чтобы связать прошлое, настоящее и будущее «Барселоны»

Бывший тренер «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о приходе главного тренера «Аль-Садда» Хави в «Барселону».
«Хави – это идеальный человек для того, чтобы связать прошлое, настоящее и будущее «Барселоны». Он отличный тренер и полностью готов работать с сине-гранатовыми», – цитирует Висенте дель Боске Onda Cero
Напомним, «Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом.
Соглашение Хави с «Аль-Саддом» было рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.
- 5 ноября 2021
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