Гендиректор «Аль-Садда»: решили не стоять у Хави на пути
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Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али высказался по поводу ухода главного тренера катарской команды Хави в каталонскую «Барселону».
«Несколько дней назад Хави сообщил нам о желании поехать в «Барселону» именно сейчас – в критический момент для его родного клуба. Мы понимаем этот шаг и решили не стоять у него на пути.
Хави и его семья остаются желанными гостями в Дохе, и наши отношения продолжатся», — приводит слова Аль-Али пресс-служба «Аль-Садда» в «Твиттере».
Напомним, ранее сегодня «Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом.
Новость по теме«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
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