Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Аль-Садда»: решили не стоять у Хави на пути

Гендиректор «Аль-Садда»: решили не стоять у Хави на пути
Комментарии

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али высказался по поводу ухода главного тренера катарской команды Хави в каталонскую «Барселону».

«Несколько дней назад Хави сообщил нам о желании поехать в «Барселону» именно сейчас – в критический момент для его родного клуба. Мы понимаем этот шаг и решили не стоять у него на пути.

Хави и его семья остаются желанными гостями в Дохе, и наши отношения продолжатся», — приводит слова Аль-Али пресс-служба «Аль-Садда» в «Твиттере».

Напомним, ранее сегодня «Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом.

Новость по теме
«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021