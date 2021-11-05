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Альмквист: с нетерпением жду матч против «Рубина»! Это будет очень интересно

Альмквист: с нетерпением жду матч против «Рубина»! Это будет очень интересно
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Полузащитник «Ростова» Понтус Альмквист поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Верю в нашу игру, в тренерскую задумку. Ещё я уверен в партнерах по команде, ведь в нашем составе отличные футболисты. С нетерпением жду матч против «Рубина»! Кстати, снова сыграю против бывшего одноклубника: на этот раз против Хакшабановича. Это будет очень интересно!» — цитирует Альмквиста пресс-служба «Ростова».

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Ростов» примет «Рубин», запланирована на 7 ноября. Она пройдёт на поле стадиона «Ростов Арена». Начало – в 16:30 мск. «Ростов» набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Рубин» (19) – на восьмой позиции.

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