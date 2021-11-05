Трабукки: уход Витории из «Спартака» дело времени. Ни для кого не секрет – ему ищут замену

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о событиях, которые происходят в московском «Спартаке».



«Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.



Кто в этом виноват? В первую очередь, это провал Попова (бывшего спортивного директора «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). Он выбрал такого специалиста. Витория без всякого давления работал в Саудовской Аравии, а потом приехал в «Спартак», который под прицелом всех медиа. Это совсем другой уровень.



Есть ли у Витории шансы сохранить свое место? С такими результатами и командой на девятом месте? Ни одного шанса», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.