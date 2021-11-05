Трабукки: уход Витории из «Спартака» дело времени. Ни для кого не секрет – ему ищут замену

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о событиях, которые происходят в московском «Спартаке».
«Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.
Кто в этом виноват? В первую очередь, это провал Попова (бывшего спортивного директора «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). Он выбрал такого специалиста. Витория без всякого давления работал в Саудовской Аравии, а потом приехал в «Спартак», который под прицелом всех медиа. Это совсем другой уровень.
Есть ли у Витории шансы сохранить свое место? С такими результатами и командой на девятом месте? Ни одного шанса», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 5 ноября 2021
-
16:47
-
16:40
-
16:36
-
16:20
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
15:51
-
15:32
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:49
-
14:39
-
14:29
-
13:56
-
13:54
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:27
-
12:16
-
11:59
-
11:57
-
11:45
-
11:36
-
11:24
-
11:10
-
11:03
-
10:58
-
10:43