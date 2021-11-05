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Агент Романа Ерёменко рассказал о ближайших планах игрока на свою карьеру

Агент Романа Ерёменко рассказал о ближайших планах игрока на свою карьеру
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Футбольный агент Марко Трабукки, который представляет интересы полузащитника Романа Ерёменко, рассказал о ближайших планах игрока на дальнейшую карьеру.

«Роман в раздумьях. Травма позади. До конца года решит, продолжать ли карьеру. Это не будет Россия или Финляндия. Что-то другое. Вряд ли английская Премьер-лига. Но не исключаю, что это будет большой чемпионат. Я Романа не тороплю и нахожусь в ожидании его решения», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, последним клубом Ерёменко стал «Ростов», за который игрок выступал с 2019 года по февраль 2021 года. До этого Роман защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов.

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