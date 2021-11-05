Бархуан – о назначении Хави: «Аль-Садд» уже сделал заявление, «Барселона» — пока нет

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал ситуацию с назначением Хави на пост наставника сине-гранатовых.

«Аль-Садд» уже сделал заявление, «Барселона» — пока нет. Мы должны подождать, пока сделка будет полностью согласована с обеих сторон. У нас с Хави хорошие отношения, мы часто контактируем. Если у него возникнут какие-либо вопросы, я буду рад помочь ему и клубу», — приводит слова Бархуана Mundo Deportivo.

Напомним, ранее сегодня «Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Катарский клуб сообщил, что сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом. В то же время «Барселона» не делала никаких заявлений.