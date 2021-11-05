«Возможно, он слишком мягкий». Агент Трабукки – о проблемах Миранчука в «Аталанте»

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.
«Миранчук попал в сложную команду с тяжёлым тренером. Столкнулся с конкуренцией и не справляется с ней. Возможно, для этого он слишком мягкий. В «Локомотиве» он всегда знал, что будет играть, и привык к этому. Ему надо было уехать из РПЛ раньше. Горжусь тем, что предлагал Алексею перейти в Испанию или Италию, когда ему было 18 лет. Но тогда руководство «Локо» не было заинтересовано в таком варианте. Если бы он ушёл в 18 лет, то сейчас играл бы на высоком уровне. Лёша был готов уйти, мы встречались в Милане с директором итальянского топ-клуба, который тогда его очень хотел. Но не получилось.
Зимой он может уйти в аренду? Надеюсь, это случится, и в команде немного другого уровня он проявит себя. Продолжит карьеру в Италии», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 5 ноября 2021
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