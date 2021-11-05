Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Бордо» в Лиге 1

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не сможет помочь своей команде в матче 13-го тура французской Лиги 1, сообщает пресс-служба клуба. Встреча состоится 6 ноября.



Месси продолжает проходить лечение из-за дискомфорта в левом подколенном сухожилии и болью в колене.



Помимо Месси с «Бордо» не сыграют защитник Преснел Кимпембе, полузащитники Марко Верратти, Леандро Паредес и Рафинья. Также в лазарете команды находится защитник Серхио Рамос, он до сих пор не дебютировал за французский клуб.



Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.

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