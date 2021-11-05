Игрок в Испании совершил каминг-аут как бисексуал

Бывший футболист «Мурсии» совершил каминг-аут как бисексуал. Игрок направил письмо в редакцию Cadena Ser, в котором открыто рассказал о своей сексуальной ориентации.

«Прежде всего, я хотел бы выразить огромную благодарность Джошуа Кавалло за то, что он открыл нам свои чувства. А теперь я, как и он, скажу: да, можно играть в футбол, будучи геем, бисексуалом, как себя определяю я, или кем-либо ещё. Споры с самим собой о том, стоит ли мне открываться перед миром, а не только перед людьми, которые меня любят, всегда были трудны. Но всё уже давно преодолено.

Сейчас я не хочу говорить, кто я, потому что верю, что сам посыл важнее, чем моё имя. Я ценю возможность и дальше быть тем, кто я есть, сохраняя личную сторону отдельно от моей работы. Тем не менее, я считаю, что важно сделать этот шаг, рассказать о своей личной жизни. Со стороны может казаться, что говорить об этом необязательно. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так», — говорится в письме.