Сульшер рассказал, что нужно сделать «Манчестер Юнайтед», чтобы обыграть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 11-го тура АПЛ, в котором его команда сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, 6 октября. Начало — в 15:30 мск.
«Конечно, дерби — особенный матч. В последний раз, когда у нас было дерби со зрителями, атмосфера была электризующей. Я думаю, что каждый запомнил тот матч. Скотт забил победный гол, это был особенный момент. Очень важно будет забить первыми. В таких матчах это многое решает.
Я очень уважаю Гвардиолу, ценю то, что он сделал и добился. У нас были хорошие матчи с «Манчестер Сити». И теперь нам надо выдать ещё один хороший матч. Иногда требуется удача. Мы понимаем, что в таком поединке надо будет упорно работать и верить в себя.
Мы играем дома, у нас были хорошие результаты. Нужно приложить усилия и добиться своего. Мы говорим о дерби, каждый футболист знает, что стоит на кону», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 5 ноября 2021
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