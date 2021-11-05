Агент Крооса опроверг информацию о возможном уходе хавбека из «Реала»

Агент Фолькер Штрут, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в «Ньюкасл Юнайтед».



«Думаю, Тони завершит свою карьеру в «Реале». Он не сказал мне ни в одном телефонном звонке, что хотел бы уйти из клуба. Он и его семья счастливы в Мадриде», — приводит слова Крооса Sport1.de.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов заплатить за трансфер Крооса € 30 млн. Руководство клуба видит в 31-летнем немецком футболисте ключевого игрока, вокруг которого планирует строить команду.

Напомним, Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.