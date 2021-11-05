Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»

«Астана» на официальном сайте объявил об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» назначен ассистент тренера Владимир Ежуров.

«Астана» выражает огромную благодарность Андрею Валерьевичу за неоценимый труд и вклад, который он внёс в успехи команды. Коллектив нашего клуба желает дальнейших успехов тренеру и больших побед в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского клуба.

Напомним, Тихонов возглавил «Астану» осенью 2020 года. В октябре текущего года специалист был дисквалифицирован на два года в Казахстане. Такая санкция была выписана Тихонову после матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» в Алматы (0:1). В конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.